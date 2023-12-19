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Уночі над Хмельниччиною збили два "шахеди"

Росіяни атакували із району Приморсько-Ахтарська.

Уночі над Хмельниччиною збили два "шахеди"
Фото: facebook/Сили територіальної оборони ЗСУ

Сьогодні вночі сили протиповітряної оборони збили два російських безпілотники над Хмельницькою областю.

Про це повідомило Командування Повітряних сил.

"Уночі 19 грудня 2023 року на Хмельниччині знищено  два із двох "шахедів", якими противник атакував із району Приморсько-Ахтарськ - РФ", - йдеться в повідомленні.

Також протягом минулої доби на фронті відбулося 105 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 6 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Як повідомлялося, в ніч на 18 грудня російські окупанти атакували п’ятьма ударними БпЛА типу "Shahed" із району Приморсько-Ахтарська. Усі збили сили ППО.

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