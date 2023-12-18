Під персональні санкції ЄС потрапили син Медведєва, пропагандисти РФ і колаборанти

У межах 12-ого пакету санкції ЄС обмежувальні заходи торкнулися російських пропагандистів, колаборантів, а також підприємства оборонно-промислового комплексу Росії, передає "Європейська правда".

За інформацією Європейської комісії, блок заморозить активи понад 140 фізичних і юридичних осіб. Тут є суб'єкти російського ВПК, представники ІТ-сектору, оператори зв'язку, а також причетні до організації та проведення незаконних виборів на окупованих територіях України, відповідальні за викрадення і "перевиховання" українських дітей.

У перелік потрапили син Дмитра Медведєва Ілля, голова Генштабу Повітряно-космічних сил РФ Віктор Афзалов, голова Московської міської думи Алексєй Шапошніков, весь склад російської Центральної виборчої комісії, декілька членів Військово-промислової комісії РФ, російський фінансовий регулятор Росфінмоніторинг і його керівник Юрій Чіханчін, директори низки оборонних підприємств, як-от гендиректор російської ракетобудівної компанії КТРВ Борис Обносов, проти якого раніше санкції запровадила Чехія.

Серед компаній - АО "Спецмаш", Пермський пороховий завод, Уралтрансмаш, ПАО "Туполев", Казанський вертолітний, Тульський збройовий завод. Обмежувальні заходи ввели щодо співзасновника ПВК "Редут" Анатолія Каразія і пропагандистські пропагандистські телеканали "Спас" і "Царьград".

Потрапила під санкції ЄС особлива економічна зона Росії Алабуга та пов'язані з нею юридичні особи.