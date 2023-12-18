ЄС прагне змусити Орбана усвідомити "повну ціну ізоляції" після вето на допомогу Україні

Лідерам країн ЄС довелося довго дискутувати про те, як не зупинити Віктора Орбана у блокуванні підтримки Києва з боку Брюсселя. І саме ця дискусія між Брюсселем та Будапештом вкрай зіпсувала відносини Угорщини з ЄС, – пише Financial Times з посиланням на неназваних чиновників і дипломатів.

На саміті лідерів ЄС у Брюсселі в четвер Орбан несподівано відмовився від критики щодо вступу України до ЄС після того, як канцлер Німеччини Олаф Шольц переконав його вийти з кімнати, щоб випити кави. Але вже через кілька годин він зіпсував момент святкування Києва — і потішив Кремль — наклавши вето на чотирирічний пакет фінансової допомоги в розмірі 50 мільярдів євро.

"Навіть за стандартами Орбана це був різкий виступ, який підставив його партнерів. Його відмова шукати компроміс щодо основного питання безпеки ЄС обурила навіть тих, хто конфліктував з ним роками", – пише видання.

"Це була найнижча точка для ЄС і нова висока точка ескалації", – зазначив Даніель Гегедюс, старший науковий співробітник аналітичного центру Німецького фонду Маршалла

Протягом більшої частини свого 13-річного перебування при владі Орбан використовував антагоністичні відносини з ЄС, щоб вимагати від Брюсселя фінансових поступок. Нинішній конфлікт Будапешта з ЄС полягає у призупиненні виділення фінансування на 20 мільярдів євро через занепокоєння щодо стану верховенства права і фундаментальних прав в Угорщині. Втім, чиновники союзу намагаються обмежити його здатність перешкоджати порядку денному блоку.

За словами високопоставленого дипломата ЄС, Орбан починає поводитися певним чином, "ми всі вивчаємо це. Ми всі бачимо, на він реагує, і це – гроші".

У 2019 році Орбан запустив рекламну кампанію проти ЄС, зображуючи тодішнього президента Європейської комісії Жана-Клода Юнкера маріонеткою мільярдера-філантропа угорського походження Джорджа Сороса.

Оскільки в червні відбудуться вибори до Європейського парламенту, нещодавно на вулицях Будапешта знову з’явилися подібні плакати, на яких зображена Урсула фон дер Ляєн, наступниця Юнкера, з Алексом Соросом, сином мільярдера.

Фото: Attila Kisbenedek, Financial Times

"Він завжди діє з корисливих міркувань, а не з ідеологічних. І ми не повинні недооцінювати те, що йому подобається бути в центрі уваги", – зауважив європейський дипломат.

Орбан завжди був євроскептиком і самопроголошеним "неліберальним демократом". Він вів жорстку гру на кількох попередніх самітах: у 2020 році він погрожував заблокувати бюджет ЄС на 1,8 трильйона євро разом з фондом відновлення після пандемії, а рік тому – виділення 18 мільярдів євро на допомогу Україні. В обох випадках Орбан відступив.

Але напередодні саміту минулого тижня лідери ЄС намагалися зрозуміти, чого саме хоче хитрий Орбан.

Він виконував вказівки президента Росії Володимира Путіна чи намагався підштовхнути Брюссель до вивільнення заморожених коштів?

За день до зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі Комісія погодилася виділити 10 мільярдів євро із заморожених коштів Угорщині, стверджуючи, що вона запровадила реформи, які зміцнюють незалежність судової системи. Представники ЄС заявили, що поступка була заснована на заслугах, але час був невдалим.

Орбан та його союзники неодноразово заявляли, що їхній протест проти допомоги Україні не пов'язана з фінансуванням Угорщини з боку ЄС. Але в п'ятницю, коли саміт наближався до завершення, він нарешті назвав свою ціну: виплата решти 20 мільярдів євро.

"Це чудова можливість для Угорщини дати зрозуміти, що вона повинна отримати те, на що заслуговує. Не половину чи чверть, а всю суму. Ми вимагаємо справедливого ставлення, і зараз у нас є хороший шанс досягти цього", – сказав Орбан в інтерв'ю угорському громадському радіо.

А потім прем'єр Угорщини заявив, він все ще має 75 можливостей заблокувати процес вступу України до ЄС, оскільки кожен етап вимагає одностайного схвалення членів ЄС. Ще більше ускладнює ситуацію те, що в липні Угорщина перебирає на себе піврічне ротаційне головування в ЄС, що буде ще одним потенційним джерелом важелів впливу.

Однак будь-яке подальше виділення коштів, ймовірно, зустріне жорсткий спротив. Депутати Європарламенту завершили обговорення щодо виплати 10 мільярдів євро Угорщині.

"Це здирництво. Ніщо більше", – сказав Даніель Фройнд, німецький депутат Європарламенту.

Решта 20 мільярдів євро, які належать Угорщині, утримуються за окремою процедурою — новим механізмом "обумовленості", який дає Брюсселю важелі впливу, необхідні для подолання верховенства права та демократичних порушень. Поступитися Будапешту завдасть шкоди довірі до нього, кажуть чиновники.

"Якщо ми зайдемо в цьому напрямку занадто далеко, ми повинні усвідомити, куди це нас приведе. Ми повинні захистити цілісність процесу", — сказав високопоставлений дипломат ЄС.

Деякі чиновники розглядають можливість відновлення так званої процедури покарання за статтею 7 за порушення верховенства права, що може призвести до призупинення виборчих прав. Таке рішення може бути заблоковане іншою країною-членом ЄС, але зміна уряду в Польщі означає, що Угорщина більше не має гарантованого захисника. Тим не менш, багато країн нервують з приводу використання того, що по суті залишається найбільшою зброєю ЄС проти держави-члена.

Єврочиновники зазначають, що пріоритетне завдання для ЄС переконати Орбана відступити в питанні заблокованих грошей, чітко пояснивши йому, якою буде "повна ціна його ізоляції". У протилежному випадку, 26 інших країн ЄС можуть домовитися без Угорщини щодо допомоги Україні. Хоча на це піде час, а рішення буде лише короткостроковим.

"Можливо, Угорщина зможе створити ще більше проблем. Вона може змусити нас використовувати кілька різних інструментів. Але, зрештою, Угорщина не може зупинити нас у наданні грошей Україні. Орбан не маріонетка Путіна, як дехто може подумати. А багато хто так думає, - сказав третій високопосадовець ЄС.