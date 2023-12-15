Орбан назвав умови для зняття вето з 50 млрд євро допомоги Україні

Будапешт не підтримає виділення Україні 50 млрд євро допомоги, поки ЄС не розблокує усі заморожені для Угорщини кошти. Крім того, Орбан готовий накласти вето на вступ України до ЄС на більш пізньому етапі цього процесу.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що уряд країни не підтримає новий пакет допомоги Європейського Союзу для України, доки блок не виплатить усі заморожені для Угорщини кошти, пише Bloomberg.

Цього тижня Європейська комісія погодилася вивільнити третину з приблизно 30 мільярдів євро (33 мільярди доларів), які були заморожені через можливі проблеми з верховенством права та хабарництвом в Угорщині після змін у судовій системі країни.

Орбан зазначив, що, коли лідери ЄС знову зустрінуться на початку наступного року, щоб розглянути пакет 50 мільярдів євро для України, Угорщина спочатку переконається, що вона отримає всі власні кошти.

«Це чудова можливість для Угорщини дати зрозуміти, що вона повинна отримати все, що належить», — сказав угорський прем’єр-міністр.

Хоча Угорщина утрималася від голосування щодо переговорів про членство в ЄС з Україною, що дало можливість їх розпочати, Орбан також виступає проти цього рішення і готовий накласти вето на вступ України до ЄС на більш пізньому етапі процесу.

Нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про вето на додаткові кошти для України. Вето стосується і інших фінансових питань Євросоюзу.

Угорщина не вперше протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц.

Іще до голосування проросійський словацький прем'єр Роберт Фіцо також казав, що не вважає Україну готовою до відкриття переговорів, але обіцяв, що рішенню про їх початок не буде опиратися.

Докладно про відкриття переговорів і що це значить для України – в матеріалі на LB.ua.

Вето Угорщини не є великим сюрпризом – політичний радник Орбана ще декілька днів тому казав, що Будапешт погодиться на надання цих коштів, якщо ЄС розморозить усі гроші для Угорщини, заморожені через деградацію демократії. Йдеться про 30 млрд євро. Поки що Угорщині розблокували лише 10 млрд.

Єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган заявив, що у Єврокомісії є запасний варіант на випадок, якщо Угорщина заблокує пакет допомоги. "Однією з якостей Комісії є завжди мати план Б, але, чесно кажучи, я не хочу говорити і спекулювати про план Б, тому що це також створює можливість для виходу", - сказав Ган.



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