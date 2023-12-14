Олену Шуляк переобрали головою партії "Слуга народу". Інших охочих не було

Нардепку Олену Шуляк переобрали головою партії "Слуга народу". Про це повідомила пресслужба партії.

За даними LB.ua, інших охочих кандидатів очолити партію не було. 14 грудня відбувся з’їзд партії "Слуга народу", де розглянули питання обрання голови партії після закінчення за статутом дворічного терміну повноважень керівниці партії Олени Шуляк.

"Переобрали, бо був один кандидат, відповідно рішення очевидне. Всі, кому пропонували (Ред.: очолити партію), відмовилися ще на початку тижня. Особисто я участі в обговоренні не брав. У мене інші справи", – повідомив один з членів партії "Слуга народу".

Також LB.UA отримав скрін переписки у партійному чаті, де нардепи політради обговорюють між собою з’їзд партії.

"Колеги, а коли з’їзд партії? Жодної інформації в чаті", – запитав один з партійців через 18 хвилин після анонсованого початку обговорення онлайн.

"Мабуть, вже відбувся", – відповів інший член політради.

"Це прекрасно, що він (Ред.: з’їзд), ймовірно, відбувся. Можна отримати хоч якусь інформацію? Це якийсь треш", –обурилася одна з депутаток.

"Якщо партія СН тепер тайний орден, то скажіть про це. Бо є висока ймовірність втрати довіри", – продовжили дискусію.

"Таємний орден Тамплієрів", – відповіли в чаті.

LB.ua також поспілкувався з декількома нардепами фракції та членами політради "Слуги народу".

"Я не те, що на зʼїзді не був, я навіть не у Києві", – заявив LB.ua ще один з членів політради.

Водночас членкиня політради пояснила, що "на з'їзд делегують учасників обласні осередки партії та місто Київ. Відповідно – приходить лист на кожну область про те, що буде з'їзд. Наскільки я знаю, то квота була – по одній людині з області. Це не велика кількість людей, яка і обрала Шуляк. Навіть фото зі з'їзду немає. Але формально за статутом – все добре. Така невелика кількість делегатів теж може бути. Неважливо: чи 25, чи 500. Коли медійні з’їзди, то член політради беруть в них участь. А делегатів направляють обласні осередки", – підкреслила нардепка.

Докладно про те, як партії шукали нову голову та кого розглядали як варіанти, читайте в матеріалі LB.ua.

Чим відома Олена Шуляк

Олена Шуляк до приходу в політику займалася аудиторською діяльністю. Була власницею та директором ТОВ "Аудиторська фірма «Стандарт»".

У 2005-2007 роках була членкинею Наглядової ради ЗАТ “Експрес-банк”.

З 2007 до 2014 року – генеральна директорка компанії “Midland Development Ukraine”.

У 2014-2015 роках очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти.

У 2014 році балотувалась до Київської міської ради від “Демократичного Альянсу” номером 5 у списку.

У 2017 році стала співзасновницею ТОВ “Кріейтор”, що займається у Києві діяльністю з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Членкиня правління та керівниця сектору “будівництво” у ГО “Офіс ефективного регулювання" (BRDO), координаторка ініціативи “Кадровий резерв”, членкиня правління суспільно-політичного руху “Люди важливі”.

Віцепрезидентка із фінансів української філії міжнародної організації "Young Presidents’ Organization". Раніше очолювала Наглядову раду Української будівельної спільноти (Ukrainian Building Community).

У 2019 році була обрана народною депутаткою дев'ятого скликання від партії “Слуга народу” номером 13 у списку як безпартійна. Заступниця голови однойменної фракції. Заступниця голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

З листопада 2019 року була представницею Кабінету Міністрів у Верховній Раді України.

У 2021 стала головою парії "Слуга народу"– після того як Олександр Корнієнко став віцеспікером.

В грудні 2022 очолила комітет з питань організації держвлади та місцевого самоврядування.

Однак чи найбільше Шуляк відома завдяки скандальному "містобудівному" законопроєкту 5655, який передає певні повноваження з державних до приватних установ і несе інші загрози. Шуляк є його ключовою авторкою і лобісткою, але документ, який був ухвалений ще торік, досі не підписаний президентом. Проти нього висловлювалися н лише українські політики і активісти, а й Єврокомісія.

Крім того, Шуляк увірвалася до військового госпіталю до пораненого захисника Олега Симороза, який виступав проти законопроєкту 5655.