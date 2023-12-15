«Росія наразі не має планів вести війну у 2025 році», — Буданов

Станом на сьогодні Росія не має планів вести війну у 2025 році. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов . За його словами, війна виснажує РФ, хоча Кремль удає, буцім це не так. Під час дискусійної панелі «2024: виклики і перспективи » в рамках спільного проєкту LB.ua й EFI Group голова ГУР окреслив стратегічні плани щодо РФ і головні цьогорічні досягнення спецпідрозділу.

Фото: Макс Требухов

«Можу вам єдине сказати, що планів вести війну у 2025 році Російська Федерація не має станом на зараз. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але зараз планів таких у них немає. Та є проблеми. І не стільки з підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина там мало кого цікавить. Питання в ресурсах. Ця війна дуже дорога. І ресурси там не є необмеженими. Може, трішки грубо буде звучати, але ми воюємо за чужий кошт, а от вони за свій. І вони свої кошти рахують, хоч здається, що ні. І дуже прискіпливо», — зазначив Буданов.

Водночас він закликав бути реалістами в питаннях перенесення війни на територію ворога, реагуючи на відповідне питання із залу. Його поставив журналіст, телеведучий, а нині військовослужбовець Єгор Чечеринда: мовляв, чи можна розраховувати на виграш у війні, якщо не перенести її на територію ворога.

Фото: Макс Требухов Новинар і телеведучий Єгор Чичеринда

«Ми можемо робити це виключно обмежено. Ми не можемо захопити більшу частину РФ, на жаль, станом на зараз», — сказав головний розвідник. Україна, каже Буданов, завдаватиме точкових ударів по ворогу, збільшить їхню кількість, але це теж не розв’яже всіх питань.

«Питання можна розв’язати шляхом, скажімо так, обмеженого застосування на території противника. Але це все наземний компонент. Без заходження фізично людини на ворожу територію там ніякого нервозу не почнеться. Нічого в цьому страшного немає, робили це багато разів, у принципі, будемо масштабувати цей досвід», — зазначив Буданов.

Саме такі рейди спецпризначенців на територію РФ очільник ГУР назвав одним з досягнень управління у 2023 році. Він зауважив, що більшість операцій залишаються поза кадром з метою безпеки, аби водночас протистояти інформаційним операціям ворога.

Серед успішних, про які говорити можна — низка евакуацій наших громадян з різних країн: Судан, Сирія, територія Сектора Гази. Вони тривають.

Також Буданов згадав операцію під кодовою назвою «Синиця» — переманювання російського пілота разом з гелікоптером.

«Можна сказати: що там такого — гелікоптер викрасти? Але подібних операцій у світі було не більш ніж п'ять. Це досить кропітка і складна комплексна робота. Починаючи від того, як спонукати людину до таких дій, закінчуючи тим, як пройти територію противника, потім нашу, щоб ніхто не збив, і як локалізувати всіх інших, хто в тому літальному апараті перебував, щоб не постраждав пілот», — розповів голова ГУР.

«Слід, мабуть, згадати й успішні операції ліквідації певної кількості військових злочинців на території Російської Федерації, операції із завдання ударів по різних об'єктах на території Російської Федерації. Це, в принципі, дуже важлива частина нашої війни, тому що без цього, на жаль, не обійтися. Що б не відбувалося на лінії фронту, це аж ніяк не цікавить керівництво Російської Федерації. От коли щось відбувається в Москві, вони починають трошки інакше розмовляти», — додав він.

Фото: Макс Требухов

За словами Кирила Буданова, ГУР постійно комунікує з колегами з інших країн. І ця співпраця є обопільною.

«Оскільки зараз у нас активна фаза конвенційної війни, потрібні матеріальні засоби, обладнання тощо, яке ми отримуємо від них. Натомість вони отримують наш досвід, певні матеріали, якими ми з ними ділимося», — зазначив керівник управління.

При цьому Буданов додав, що визначним здобутком цього року став шалений розвиток у сфері технологій безпілотних літальних і морських апаратів. Вони «значно просунулися за рік на очах».

«Використання безпілотної літальної авіації — одна з важливих рис саме цієї війни. До неї в таких обсягах і за таким, як кажуть, призначенням не використовувалась ніде у світі безпілотна літальна авіація всіх типів. Наша війна, скажімо так, [ми] стали першопрохідцями в цьому, і цей досвід дуже швидко поширюється.

Зараз активно розвивають безпілотні системи в усіх країнах, які цікавляться мілітаристською тематикою. Навіть країни Африки почали це використовувати. Це новий поштовх у тактиці ведення бойових дій взагалі», — резюмував очільник ГУР.