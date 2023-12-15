Зеленський поспілкувався телефоном із президентками Молдови та Грузії

14 грудня, відбулась телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з президенткою Молдови Маєю Санду.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“Привітали одне одного із сьогоднішнім рішенням Європейської ради. Це наша спільна перемога! Рухаємося до ЄС разом!” - написав Зеленський.
Крім того, президент України поспілкувався із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.
“Привітав її та грузинський народ із важливим рішенням щодо надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС. Отримав привітання у зв’язку з рішенням щодо України. Місце Грузії – у нашому спільному європейському домі”, - наголосив президент України.
Також голова держави подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю за лідерство, його зусилля й віру в Україну.
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14 грудня лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою.
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За словами єврокомісара Йоганнеса Хана, лідери Євросоюзу під час саміту мають досягнути угоди про виділення Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів євро. Євросоюз хоче переглянути свій бюджет до 2027 року, додавши 33 мільярди євро у вигляді кредитів та 17 мільярдів у вигляді грантів для Києва, щоб Україна, яка бореться із російським вторгненням, мала впевненість у фінансуванні для підтримки роботи держави.
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Під час саміту прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову наполягав на тому, що Україна не виконала умови, необхідні для початку переговорів про членство в ЄС.
- Під час ухвалення рішення про початок переговорів про вступ України до ЄС прем'єр Угорщини Орбан залишив зал. Згодом на сторінці Орбана у фейсбуці з'явилося відео, у якому він повторив свою позицію про те, що Україна не готова розпочати переговори щодо вступу до ЄС.