Зеленський поспілкувався телефоном із президентками Молдови та Грузії

14 грудня, відбулась телефонна розмова президента України Володимира Зеленського з президенткою Молдови Маєю Санду.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Привітали одне одного із сьогоднішнім рішенням Європейської ради. Це наша спільна перемога! Рухаємося до ЄС разом!” - написав Зеленський.

Крім того, президент України поспілкувався із президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі.

“Привітав її та грузинський народ із важливим рішенням щодо надання Грузії статусу кандидата на членство в ЄС. Отримав привітання у зв’язку з рішенням щодо України. Місце Грузії – у нашому спільному європейському домі”, - наголосив президент України.

Також голова держави подякував президенту Європейської ради Шарлю Мішелю за лідерство, його зусилля й віру в Україну.