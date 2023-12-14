«2024: виклики і перспективи». У Києві відбулася дискусія «Нової країни» за участю Буданова, Марченка, Рахманіна (репортаж)

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Нова Країна

Чи спроможна Україна впоратися з викликами третього року війни?

13 грудня в рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group «Нова країна» відбулася дискусійна панель, присвячена викликам і перспективам, які постануть перед Україною у 2024 році. 

Почесними гостями дискусії цього разу були:

  • Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України;

    Фото: Макс Требухов

  • Сергій Марченко, міністр фінансів України;

    Фото: Макс Требухов

  • Сергій Рахманін, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки;

    Фото: Макс Требухов

  • Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group.

    Фото: Макс Требухов

Також до дискусії долучився радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Фото: Макс Требухов

Питання, які обговорювали під час дискусії:

  • Безпекові: Які головні виклики у сфері безпеки постануть перед Україною у 2024-му? Сценарії розвитку подій на полі бою? Що українська сторона протиставляє ворогу з погляду накопиченого за два роки досвіду? Чого Україна вже може навчити світ, інші іноземні спецслужби?

  • Економічні: Чи спроможна українська економіка впоратися з викликами третього року війни? Де взяти ресурс? Чи можемо ми впевнено розраховувати на підтримку партнерів в оборонці й фінансах протягом 2024-го? Наскільки доцільний перехід української економіки на мілітарні рейки? Що для цього необхідно? 

  • Політичні: Чи здатен український політикум консолідуватися перед викликами воєнного часу? Чи може внутрішньополітична ситуація у 2024-му стати одним з чинників — зовнішніх і внутрішніх — впливу на перебіг війни? Якою має бути внутрішня політика України у 2024-му, враховуючи фактор війни?

«Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році Російська Федерація станом на зараз не має. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає.

Фото: Макс Требухов

Вони так само мають проблеми. Проблеми не так з підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина мало кого цікавить. Питання в ресурсах, тому що ця війна дуже дорога. І ресурси там не є необмеженими. Можливо, трішки грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони — за свій. І свої кошти вони рахують, хоч здається, що ні. І дуже прискіпливо», — заявив Кирило Буданов.

Фото: Макс Требухов

Розгорнуті промови всіх учасників дискусії — тексти й відео — очікуйте незабаром на LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Шеф-редактор LB.ua Cоня Кошкіна
Фото: Макс Требухов
Шеф-редактор LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Головний редактор LB.ua Олег Базар
Фото: Макс Требухов
Головний редактор LB.ua Олег Базар

засновник і голова наглядової ради Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко
Фото: Макс Требухов
засновник і голова наглядової ради Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко

Андрій Шевченко, голова місії Світового Конґресу Українців в Україні
Фото: Макс Требухов
Андрій Шевченко, голова місії Світового Конґресу Українців в Україні

Політичний консультант та медіаменеджер Олександр Харебін
Фото: Макс Требухов
Політичний консультант та медіаменеджер Олександр Харебін

Андрій Коболєв, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України»
Фото: Макс Требухов
Андрій Коболєв, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України»

Геннадій Зубко, колишній Віце-прем'єр-міністр України
Фото: Макс Требухов
Геннадій Зубко, колишній Віце-прем'єр-міністр України

Ігор Коліушко, народний депутат України 2-го і 3-го скликання
Фото: Макс Требухов
Ігор Коліушко, народний депутат України 2-го і 3-го скликання

Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії
Фото: Макс Требухов
Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії

Новинар і телеведучий Єгор Чичеринда
Фото: Макс Требухов
Новинар і телеведучий Єгор Чичеринда

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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