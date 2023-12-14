13 грудня в рамках спільного проєкту LB.ua і EFI Group «Нова країна» відбулася дискусійна панель, присвячена викликам і перспективам, які постануть перед Україною у 2024 році.

Почесними гостями дискусії цього разу були:

Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України; Фото: Макс Требухов

Сергій Марченко, міністр фінансів України; Фото: Макс Требухов

Сергій Рахманін, член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки; Фото: Макс Требухов

Ігор Ліскі, голова наглядової ради EFI Group. Фото: Макс Требухов

Також до дискусії долучився радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

Фото: Макс Требухов

Питання, які обговорювали під час дискусії:

Безпекові: Які головні виклики у сфері безпеки постануть перед Україною у 2024-му? Сценарії розвитку подій на полі бою? Що українська сторона протиставляє ворогу з погляду накопиченого за два роки досвіду? Чого Україна вже може навчити світ, інші іноземні спецслужби?

Економічні: Чи спроможна українська економіка впоратися з викликами третього року війни? Де взяти ресурс? Чи можемо ми впевнено розраховувати на підтримку партнерів в оборонці й фінансах протягом 2024-го? Наскільки доцільний перехід української економіки на мілітарні рейки? Що для цього необхідно?

Політичні: Чи здатен український політикум консолідуватися перед викликами воєнного часу? Чи може внутрішньополітична ситуація у 2024-му стати одним з чинників — зовнішніх і внутрішніх — впливу на перебіг війни? Якою має бути внутрішня політика України у 2024-му, враховуючи фактор війни?

«Можу вам єдине сказати: планів вести війну у 2025 році Російська Федерація станом на зараз не має. Можливо, під кінець 2024 року, якщо нічого не зміниться, вони будуть це коригувати. Але наразі планів таких у них немає.

Фото: Макс Требухов

Вони так само мають проблеми. Проблеми не так з підтримкою суспільства, бо думка пересічного росіянина мало кого цікавить. Питання в ресурсах, тому що ця війна дуже дорога. І ресурси там не є необмеженими. Можливо, трішки грубо пролунає, але ми воюємо за чужий кошт, а вони — за свій. І свої кошти вони рахують, хоч здається, що ні. І дуже прискіпливо», — заявив Кирило Буданов.

Фото: Макс Требухов

Розгорнуті промови всіх учасників дискусії — тексти й відео — очікуйте незабаром на LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Шеф-редактор LB.ua Cоня Кошкіна

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов Головний редактор LB.ua Олег Базар

Фото: Макс Требухов засновник і голова наглядової ради Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Миколи Пирогова Геннадій Друзенко

Фото: Макс Требухов Андрій Шевченко, голова місії Світового Конґресу Українців в Україні

Фото: Макс Требухов Політичний консультант та медіаменеджер Олександр Харебін

Фото: Макс Требухов Андрій Коболєв, колишній голова правління НАК «Нафтогаз України»

Фото: Макс Требухов Геннадій Зубко, колишній Віце-прем'єр-міністр України

Фото: Макс Требухов Ігор Коліушко, народний депутат України 2-го і 3-го скликання

Фото: Макс Требухов Гліб Вишлінський, виконавчий директор Центру економічної стратегії

Фото: Макс Требухов Новинар і телеведучий Єгор Чичеринда

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов