Міноборони вилучає зіпсовані сухпайки, а департамент розформовують

Міноборони вилучає частину сухпайків, поставлених у 2022 році, які зараз зберігають на складах Збройних Сил. У частині наборів пошкоджене пакування з джемом — попри те, що термін придатності продуктів ще не вийшов. Департамент, який займався закупівлею наборів вже на стадії ліквідації, а керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, фігурує у кримінальному провадженні, – повідомляють у Міноборони.

Набори сухпайків заборонені для видачі. Найближчим часом Командування сил логістики отримає від Міноборони нову партію сухпайків.

"Зіпсовані набори закупив Департамент ресурсних закупівель у 2022 році — без контролю якості. Зараз цей Департамент перебуває в процесі ліквідації", – розповіли у Міністерстві оборони.

До сфери відповідальності Департаменту ресурсного забезпечення входили всі рішення щодо закупівель Міністерства: визначення кількості, вартості та процедури закупівлі. Це створювало корупційні ризики. Щоб уникнути їх у подальшій роботі, функції Департаменту були розподілені між різними підрозділами: Департаментом політики закупівель, "Агенцією закупівель у сфері оборони" (ДП "Державний оператор тилу"), Департаментом планування.

Керівник, який здійснював підписання договорів постачання сухпайків, наразі фігурує у кримінальному провадженні, зокрема за іншими звинуваченнями.