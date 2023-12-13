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Угорщина ухвалила закон проти "іноземного впливу"

Закон передбачає тюремний строк для кандидатів на виборах, які отримують кошти з-за кордону. При цьому є вірогідність застосування цього закону для придушення інакодумців.

Угорщина ухвалила закон проти "іноземного впливу"
Фото: EPA/UPG

Угорський парламент ухвалив пакет заходів щодо обмеження "іноземного впливу", які, на думку критиків, спрямовані на те, щоб змусити замовкнути противників глави уряду Віктора Орбана, пише DW. 

Закон був прийнятий увечері у вівторок, 12 грудня, переважною більшістю депутатів Національної асамблеї, де домінує правляча партія "ФІДЕС - Угорський громадянський союз" прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Серед іншого, закон передбачає тюремне ув'язнення строком до трьох років для будь-якого кандидата на виборах, який отримує кошти з-за кордону. 

Для запобігання "іноземному впливу" на виборчий процес створюється наглядовий орган, який має "виявляти та перевіряти організації, які отримують гроші з-за кордону… з метою вплинути на волю виборців". 

Нове Управління захисту суверенітету наділяється широкими повноваженнями щодо проведення розслідувань, кандидатуру на посаду його голови представлятиме прем'єр-міністр для затвердження президентом.

Відповідні поправки внесено до кримінального кодексу та конституції країни.

Раніше в Угорщині вже було заборонено іноземне фінансування політичних партій. Однак тепер заборона поширюється і на організації, які висувають кандидатів, наприклад, на місцеві вибори.

Критики побоюються, що закон може бути використаний для придушення інакодумців та противників політики уряду Орбана.

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