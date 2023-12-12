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Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном

Це була перша зустріч співрозмовників. 

Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном
Фото: Пресслужба Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський вперше провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

“З перших днів повномасштабної російської агресії Конгрес Сполучених Штатів надає нашій країні вагому допомогу, яка дає змогу ефективно протидіяти агресору. Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу є дуже важливим чинником, і ми надзвичайно високо цінуємо її. Україна дуже відповідально ставиться до військової та фінансової допомоги з боку США”, - зазначив Зеленський. 

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Президент України під час зустрічі розповів про досягнення українських захисників та перемоги в Чорному морі.

Також Володимир Зеленський підкреслив великі зусилля України, спрямовані на реформування й повернення нашої держави до економічної самодостатності в майбутньому.

Що відомо про візит Зеленського до США

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