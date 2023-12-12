Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном

Президент України Володимир Зеленський вперше провів зустріч зі спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
“З перших днів повномасштабної російської агресії Конгрес Сполучених Штатів надає нашій країні вагому допомогу, яка дає змогу ефективно протидіяти агресору. Двопартійна та двопалатна підтримка Конгресу є дуже важливим чинником, і ми надзвичайно високо цінуємо її. Україна дуже відповідально ставиться до військової та фінансової допомоги з боку США”, - зазначив Зеленський.
Президент України під час зустрічі розповів про досягнення українських захисників та перемоги в Чорному морі.
Також Володимир Зеленський підкреслив великі зусилля України, спрямовані на реформування й повернення нашої держави до економічної самодостатності в майбутньому.
Що відомо про візит Зеленського до США
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Президент України перебуває з робочим візитом в США. Серед іншого, він має зустрітися з лідерами Конгресу та президентом Джо Байденом.
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Наразі глава держави вже провів зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ. Президент подякував за виділення Україні траншу обсягом 900 млн доларів.
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Також Зеленський зустрівся із військовим керівництвом США. Під час розмови сторони обговорили, серед іншого, подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.
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Крім того, президент зустрівся з керівниками американських оборонних компаній. Глава держави запропонував створити в Україні європейський оборонний хаб. А також зауважив, що Україна "готова скорочувати бюрократію".
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Також Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу фінансову підтримку України. Зокрема, сторони обговорили питання збільшення питомої ваги безготівкової економіки в системі України.
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У Вашингтоні президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками аналітичних центрів США.
- Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з американськими сенаторами.