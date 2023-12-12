Порошенко закликав американців дати Україні більше зброї

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко під час онлайн-виступу в Раді з міжнародних відносин у Вашингтоні закликав союзників дати Україні більше зброї. Порошенко зазначив: Україна має отримати стільки допомоги, щоб її боротьба не залежала від жодного регіонального виклику, повідомляє пресслужба ЄС.

«Наступного року світ побачить наймасштабніший рік виборів – за даними The Economist, буде понад 70 виборів, не кажучи вже про США. Потрібне «друге дихання» військової підтримки України. Ми отримуємо достатньо для боротьби, але недостатньо для перемоги», – зауважив пʼятий Президент.

Він наголосив: військова підтримка України для боротьби з російським вторгненням – це не подарунок чи пожертва від західних партнерів, а надійна та вигідна інвестиція у їхню економіку та безпеку.

«Не сприймайте підтримку України як допомогу, це ваша інвестиція в мир. Сьогодні в Україні вирішується доля Вільного світу. Перемагає Україна – перемагає Вільний світ, з вашою допомогою», – сказав Петро Порошенко.

Він також назвав три складові перемоги України.

«Перше – Україна має стати повноправним членом Альянсу НАТО. Саміт НАТО у Вашингтоні у 2024 році має надати запрошення Україні як наступний крок на цьому шляху. Це найдешевший варіант безпеки. Це розрядило б російські імперіалістичні апетити», – наголосив Порошенко.

«Друге – Україна має стати повноправним членом Європейського Союзу. Це закріпить Україну як сучасну демократію та допоможе вдихнути демократію в увесь регіон. Цього тижня ми вшановуємо 10 років Революції Гідності, під час якої народ України повстав за своє європейське майбутнє», – додав експрезидент.

«Третє – путінська Росія має зазнати поразки. Не тільки Ізраїль, але й увесь Близький Схід і за його межами стануть рецепієнтами розвитку. Без Росії як глобальної тривожної сили цей світ буде безпечнішим», – переконаний Порошенко.

Він закликав західних союзників врешті-решт зробити санкції проти Росії такими нестерпними, щоб позбавити її ресурсів для війни. «Путін буде вести свою війну до тих пір, поки ця війна йде на користь його інтересам. Для Путіна війна має стати нестерпною. На жаль, ми бачимо іншу історію. За даними Bloomberg, місячний дохід Москви від експорту нафти зараз більший, ніж був до вторгнення в Україну», – констатує пʼятий президент.

«Я закликав і буду закликати до більш жорсткого режиму санкцій проти Росії без будь-яких лазівок. Забезпечимо санкційний фронт, щоб він працював на 100%, ми виграємо війну на 100%. Якщо ми забезпечимо отримання Україною зброї та боєприпасів на 100%, ми виграємо війну на 100%. Наша мета END GAME полягає в тому, щоб завершити гру Путіна», – говорить Порошенко.

Він також висловив підтримку президенту Зеленському, який зараз перебуває у США, де вирішується питання про виділення Україні фінансової допомоги.

«Ми з великим занепокоєнням стежимо за дебатами в Сполучених Штатах щодо військової допомоги Україні. Але також з великою надією та вірою. Президент України сьогодні перебуває в США. У нас може бути багато розбіжностей як між опозицією та владою, але тут я повністю підтримую президента Зеленського. Я сподіваюся, що голос України буде почутий у Вашингтоні, у Конгресі, і наша боротьба отримає підтримку, яка так потрібна Україні та нашій спільній боротьбі за демократію, свободу і верховенство права», – зазначив пʼятий Президент.