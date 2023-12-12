У Вашингтоні президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками аналітичних центрів США.
Про це повідомляє пресслужба президента.
“Поспілкувалися про те, як зберегти американську підтримку України й увагу до нашої держави в умовах інших глобальних викликів. Розповів про результати, яких досягають наші воїни, використовуючи збройну допомогу від США, про наші успіхи в Чорному морі. Завдяки діям українських воїнів та з допомогою партнерів агресор має опинитися в дуже складній для себе позиції”, – повідомив президент.
Глава держави подякував всім, хто підтримує Україну та її громадян у боротьбі за свободу та незалежність.
- Президент України перебуває з робочим візитом в США. Серед іншого, він має зустрітися з лідерами Конгресу та президентом Джо Байденом.
- Наразі глава держави вже провів зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ. Президент подякував за виділення Україні траншу обсягом 900 млн доларів.
- Також Зеленський зустрівся із військовим керівництвом США. Під час розмови сторони обговорили, серед іншого, подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони.
- Крім того, президент зустрівся з керівниками американських оборонних компаній. Глава держави запропонував створити в Україні європейський оборонний хаб. А також зауважив, що Україна "готова скорочувати бюрократію".
- Також Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу фінансову підтримку України. Зокрема, сторони обговорили питання збільшення питомої ваги безготівкової економіки в системі України.