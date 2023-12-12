У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
ГоловнаПолітика

Зеленський обговорив з представниками аналітичних центрів США збереження підтримки України

Глава держави зазначив, що завдяки діям українських воїнів та з допомогою партнерів агресор має опинитися в дуже складній для себе позиції.

Зеленський обговорив з представниками аналітичних центрів США збереження підтримки України
Фото: Офіс президента

У Вашингтоні президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками аналітичних центрів США. 

Про це повідомляє пресслужба президента. 

“Поспілкувалися про те, як зберегти американську підтримку України й увагу до нашої держави в умовах інших глобальних викликів. Розповів про результати, яких досягають наші воїни, використовуючи збройну допомогу від США, про наші успіхи в Чорному морі. Завдяки діям українських воїнів та з допомогою партнерів агресор має опинитися в дуже складній для себе позиції”, – повідомив президент.

Глава держави подякував всім, хто підтримує Україну та її громадян у боротьбі за свободу та незалежність.

 

  • Президент України перебуває з робочим візитом в США. Серед іншого, він має зустрітися з лідерами Конгресу та президентом Джо Байденом. 
  • Наразі глава держави вже провів зустріч з директоркою-розпорядницею МВФ. Президент подякував за виділення Україні траншу обсягом 900 млн доларів.
  • Також Зеленський зустрівся із військовим керівництвом США. Під час розмови сторони обговорили, серед іншого, подальшу українсько-американську співпрацю у сфері оборони. 
  • Крім того, президент зустрівся з керівниками американських оборонних компаній. Глава держави запропонував створити в Україні європейський оборонний хаб. А також зауважив, що Україна "готова скорочувати бюрократію".
  • Також Зеленський обговорив із президентом Світового банку подальшу фінансову підтримку України. Зокрема, сторони обговорили питання збільшення питомої ваги безготівкової економіки в системі України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies