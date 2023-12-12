Глава держави зазначив, що завдяки діям українських воїнів та з допомогою партнерів агресор має опинитися в дуже складній для себе позиції.

У Вашингтоні президент Володимир Зеленський провів зустріч із представниками аналітичних центрів США.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Поспілкувалися про те, як зберегти американську підтримку України й увагу до нашої держави в умовах інших глобальних викликів. Розповів про результати, яких досягають наші воїни, використовуючи збройну допомогу від США, про наші успіхи в Чорному морі. Завдяки діям українських воїнів та з допомогою партнерів агресор має опинитися в дуже складній для себе позиції”, – повідомив президент.

Глава держави подякував всім, хто підтримує Україну та її громадян у боротьбі за свободу та незалежність.