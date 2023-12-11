Зеленський у США має зустрітися з лідерами Конгресу і главою МВФ

Виконавча рада фонду має схвалити останню виплату для України у розмірі близько $900 млн.

Перебуваючи з візитом у США, Президент України Володимир Зеленський, окрім зустрічі з Джо Байденом, має зустрітися з представниками Конгресу для забезпечення підтримки нашої держави, передає Bloomberg.

Очікується, що Зеленський виступить зі зверненням на засіданні сенаторів США. Також запланована зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Останнє підтвердив усоціальних мережах прес-секретар Джонсона Радж Шах.

Крім того, Зеленський також розраховує зустрітися з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою у Вашингтоні.

Очікується, що виконавча рада фонду схвалить останню виплату для України у розмірі близько $900 млн відповідно до кредитної програми, схваленої цьогоріч у березні.

Що відомо про візит Зеленського до США