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Зеленський у США має зустрітися з лідерами Конгресу і главою МВФ

Виконавча рада фонду має схвалити останню виплату для України у розмірі близько $900 млн.

Зеленський у США має зустрітися з лідерами Конгресу і главою МВФ
Фото: ОПУ

Перебуваючи з візитом у США, Президент України Володимир Зеленський, окрім зустрічі з Джо Байденом, має зустрітися з представниками Конгресу для забезпечення підтримки нашої держави, передає Bloomberg.

Очікується, що Зеленський виступить зі зверненням на засіданні сенаторів США. Також запланована зустріч зі спікером Палати представників Майком Джонсоном. Останнє підтвердив  усоціальних мережах прес-секретар Джонсона Радж Шах.

Крім того, Зеленський також розраховує зустрітися з директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою у Вашингтоні.

Очікується, що виконавча рада фонду схвалить останню виплату для України у розмірі близько $900 млн відповідно до кредитної програми, схваленої цьогоріч у березні.

Що відомо про візит Зеленського до США

  • Президент США Джо Байден запросив президента України до Білого дому на зустріч. Вона має відбутися у вівторок 12 грудня. Ця зустріч має підкреслити відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від вторгнення Росії. 
  • Серед ключових тем на переговорах: продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль двох держав у наступному році.
  • Ти часом Білий дім посилить свою взаємодію з американськими законодавцями, намагаючись укласти двопартійну угоду, яка б передбачала надання військової допомоги Україні та Ізраїлю з одночасним посиленням безпеки кордонів США.
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