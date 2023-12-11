Байден запросив Зеленського на зустріч до Білого дому

Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського до Білого дому на зустріч. Вона має відбутися у вівторок 12 грудня, повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

Вона сказала, що Зеленського запросили, аби підкреслити непохитну відданість Сполучених Штатів підтримці народу України, який захищається від жорстокого вторгнення Росії.

"Поки Росія нарощує свої ракетні та безпілотні удари по Україні, лідери обговорять нагальні потреби України та життєво важливу важливість подальшої підтримки Сполучених Штатів у цей критичний момент", – сказала вона.