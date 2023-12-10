​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
Дорогою до Аргентини: Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Республіки Кабо-Верде
Поза штатом, без виплат і посади. Історія військовослужбовця, якого армійська бюрократія списала в нікуди
Поза штатом, без виплат і посади. Історія військовослужбовця, якого армійська бюрократія списала в нікуди
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Рада прийняла в цілому закон про нацменшини з урахуванням експертної оцінки Ради Європи
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
Армія РФ намагається витіснити ЗСУ з лівобережжя Дніпра
«Слуги» шукають нову голову
«Слуги» шукають нову голову
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Зеленський поспілкувався з Орбаном в аргентинському парламенті
Зеленський поспілкувався з Орбаном в аргентинському парламенті
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
"Биківня" скасовується: парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне
ГоловнаСвіт

​Зеленський провів зустріч із новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм після інавгурації

Президент України подякував за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду.

​Зеленський провів зустріч із новообраним президентом Аргентини Хав’єром Мілеєм після інавгурації
Володимир Зеленський і Хав’єр Мілей
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський зустрівся в Буенос-Айресі з новообраним президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм після його інавгурації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зеленський подякував Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду.

"У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресії", – сказав він.

Зеленський висловив переконання, що Україна та Аргентина "можуть мати потужне спільне майбутнє". Президент України зазначив, що аргентинський народ "надзвичайно поважає свободу, а це - саме те, за що сьогодні борються українці".

Він розповів про процес імплементації Української формули миру і запросив аргентинську сторону до участі в четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру в січні 2024 року та в підготовці першого установчого Глобального саміту миру.

Сторони також обговорили наступні кроки в підготовці саміту Україна – Латинська Америка, який дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України з державами регіону.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Хто такий Хав'єр Мілей

  • Мілей - телезірка, ультраправий популіст, який 19 листопада цього року здобув перемогу в другому турі президентських виборів в Аргентині, набравши 55,69% голосів виборців.
  • У минулому новообраний аргентинський президент був вокалістом кавер-гурту Everest. Знайшов славу економічного експерта в аргентинських телевізійних шоу, де розповідав як про нещастя інфляції, так і про секс. Епатажність зробила його впізнаваним і допомогла почати кар'єру в політиці приблизно п'ять років тому.
  • Мілей програв у першому турі виборів, набравши 36,6% голосів. Його опонентом був Серхіо Масса.
  • Невдовзі після виборів Зеленський провів телефонну розмову з Мілеєм і запросив свого аргентинського колегу відвідати Україну з візитом.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies