Володимир Зеленський зустрівся в Буенос-Айресі з новообраним президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм після його інавгурації.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
Зеленський подякував Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду.
"У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресії", – сказав він.
Зеленський висловив переконання, що Україна та Аргентина "можуть мати потужне спільне майбутнє". Президент України зазначив, що аргентинський народ "надзвичайно поважає свободу, а це - саме те, за що сьогодні борються українці".
Він розповів про процес імплементації Української формули миру і запросив аргентинську сторону до участі в четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру в січні 2024 року та в підготовці першого установчого Глобального саміту миру.
Сторони також обговорили наступні кроки в підготовці саміту Україна – Латинська Америка, який дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України з державами регіону.
Хто такий Хав'єр Мілей
- Мілей - телезірка, ультраправий популіст, який 19 листопада цього року здобув перемогу в другому турі президентських виборів в Аргентині, набравши 55,69% голосів виборців.
- У минулому новообраний аргентинський президент був вокалістом кавер-гурту Everest. Знайшов славу економічного експерта в аргентинських телевізійних шоу, де розповідав як про нещастя інфляції, так і про секс. Епатажність зробила його впізнаваним і допомогла почати кар'єру в політиці приблизно п'ять років тому.
- Мілей програв у першому турі виборів, набравши 36,6% голосів. Його опонентом був Серхіо Масса.
- Невдовзі після виборів Зеленський провів телефонну розмову з Мілеєм і запросив свого аргентинського колегу відвідати Україну з візитом.