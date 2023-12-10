Президент України подякував за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду.

Володимир Зеленський зустрівся в Буенос-Айресі з новообраним президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм після його інавгурації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зеленський подякував Мілею за запрошення та привітав його з офіційним вступом на посаду.

"У період війни складно знайти час і пролетіти пів земної кулі. Але ми почули вас, ваші сигнали в парламенті й вашу особисту енергію щодо підтримки України, наших людей, які борються проти російської агресії", – сказав він.

Зеленський висловив переконання, що Україна та Аргентина "можуть мати потужне спільне майбутнє". Президент України зазначив, що аргентинський народ "надзвичайно поважає свободу, а це - саме те, за що сьогодні борються українці".

Він розповів про процес імплементації Української формули миру і запросив аргентинську сторону до участі в четвертій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики щодо реалізації Формули миру в січні 2024 року та в підготовці першого установчого Глобального саміту миру.

Сторони також обговорили наступні кроки в підготовці саміту Україна – Латинська Америка, який дасть змогу відкрити нову сторінку у відносинах України з державами регіону.

Фото: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Хто такий Хав'єр Мілей