Ультраправий популіст програв у першому турі президентських виборів в Аргентині

Ультраправий популіст Хав'єр Мілей не зміг перемогти у першому турі президентських виборів в Аргентині, пише The Guardian.

“Балакучий політичний аутсайдер” зустрінеться у листопаді у другому турі із міністром фінансів центристської партії Серхіо Массою.

Прихильники Мілея, якого називають аргентинською сумішшю Дональда Трампа, Жаїра Болсонару і Бориса Джонсона, сподівалися, що він рухається до сенсаційної перемоги, на кшталт разючого тріумфу Болсонару в Бразилії у 2018 році.

Однак після підрахунку 97% голосів Масса отримав 36,6%. За Мілея, який пообіцяв ліквідувати центральний банк Аргентини та уникати його найбільших торгових партнерів, Китаю та Бразилії, проголосували 30% виборців.

Масса та на Мілей зійдуться у другому раунді 19 листопада. Для абсолютної перемоги кандидату потрібно понад 45% голосів або більше ніж 40% з перевагою понад 10 балів над найближчим конкурентом.

Нагадаємо, торік у грудні колишню президентку Аргентини Крістіну де Кіршнер суд засудив до шести років ув'язнення у справі про корупцію. Крім того, суд позбавив її права обіймати державні посади довічно. Але оскільки Кіршнер має імунітет, займаючи посади віцепрезидента і глави сенату, "в найближчому майбутньому їй не доведеться відбувати термін".