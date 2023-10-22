Угорщина і Китай отримають більше газу від Росії

РФ, зокрема, надасть Китаю додаткові 600 мільйонів кубометрів блакитного палива цього року понад контрактні зобов'язання.

Російський "Газпром" постачатиме взимку додаткові обсяги газу в Угорщину, передає Reuters.

Також РФ надасть Китаю додаткові 600 мільйонів кубометрів блакитного палива цього року понад контрактні зобов'язання.

Агентство зазначає, що "Газпром" прагне компенсувати втрату більшої частини своїх ринків у Європі з початку вторгнення РФ в Україну, в основному через вибухи, які серйозно пошкодили трубопроводи "Північний потік".

Хоча Євросоюз загалом різко скоротив свою залежність від російських енергоносіїв у відповідь на війну в Україні, проте Угорщина вирішила наростити постачання російського блакитного палива - додатковий обсяг становитиме 1,3 мільярда кубометрів.

"І у нас є домовленість, що цієї зими ми постачатимемо додаткові обсяги на постійній основі", - сказав очільник "Газпрому". Олексій Міллер.

Він повідомив, що Росія регулярно постачає додаткові обсяги газу і на китайський ринок, зокрема, робить це вже декілька років. У 2023-му додатковий обсяг має скласти 600 мільйонів кубометрів газу.

Минулого тижня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з очільниками Угорщини і Китаю в Пекіні.

Нагадаємо, минулого місяця "Газпром" відзвітував про історичний крах видобутку газу. За підсумками першого півріччя видобуток склав 179,45 млрд кубометрів. Порівняно з тим же періодом 2022 року обсяги впали на 25%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом — майже на третину: у січні–червні 2021 року "Газпром" видобув 260,8 млрд кубів.

Тим часом міністр енергетики Молдови Віктор Парликов заявив, що його держава купуватиме газ у "Газпрому". Але за умови, якщо "Газпром" запропонує вигідну ціну і якщо Росія при цьому не поставить жодних політичних умов Молдові.