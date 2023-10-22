Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
Уряд вніс зміни до Правил дорожнього руху
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
«Ти чорт йоб..й!» Як Верховна Рада забороняла УПЦ МП (поіменно)
Битва за Авдіївку
Битва за Авдіївку
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Під Києвом у Фастівському районі пролунав вибух
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Диктатури проти демократій. Важливе звернення президента Байдена
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Якщо просто заплющити очі, Росія не зникне: Україні потрібна програма досліджень ворога
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
Ексглава Ради безпеки Ізраїлю Еяль Хулата: «Тепер Іран може вільно торгувати балістичними ракетами з Росією»
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
На Харківщині російська ракета вдарила по терміналу "Нової пошти", є загиблі та поранені (оновлено)
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
Острів собак. «Декотрим людям заважають не так обстріли, як тварини»
ГоловнаСвіт

Угорщина і Китай отримають більше газу від Росії

РФ, зокрема, надасть Китаю додаткові 600 мільйонів кубометрів блакитного палива цього року понад контрактні зобов'язання.

Угорщина і Китай отримають більше газу від Росії
Фото: EPA/UPG

Російський "Газпром" постачатиме взимку додаткові обсяги газу в Угорщину, передає Reuters.

Також РФ надасть Китаю додаткові 600 мільйонів кубометрів блакитного палива цього року понад контрактні зобов'язання.

Агентство зазначає, що "Газпром" прагне компенсувати втрату більшої частини своїх ринків у Європі з початку вторгнення РФ в Україну, в основному через вибухи, які серйозно пошкодили трубопроводи "Північний потік".

Хоча Євросоюз загалом різко скоротив свою залежність від російських енергоносіїв у відповідь на війну в Україні, проте Угорщина вирішила наростити постачання російського блакитного палива - додатковий обсяг становитиме 1,3 мільярда кубометрів.

"І у нас є домовленість, що цієї зими ми постачатимемо додаткові обсяги на постійній основі", - сказав очільник "Газпрому". Олексій Міллер.

Він повідомив, що Росія регулярно постачає додаткові обсяги газу і на китайський ринок, зокрема, робить це вже декілька років. У 2023-му додатковий обсяг має скласти 600 мільйонів кубометрів газу.

Минулого тижня російський диктатор Володимир Путін зустрівся з очільниками Угорщини і Китаю в Пекіні.

Підписуйтесь на наш Google News

Нагадаємо, минулого місяця "Газпром" відзвітував про історичний крах видобутку газу. За підсумками першого півріччя видобуток  склав 179,45 млрд кубометрів. Порівняно з тим же періодом 2022 року обсяги впали на 25%, а якщо порівнювати з довоєнним періодом — майже на третину: у січні–червні 2021 року "Газпром" видобув 260,8 млрд кубів.

Тим часом міністр енергетики Молдови Віктор Парликов заявив, що його держава купуватиме газ у "Газпрому". Але за умови, якщо "Газпром" запропонує вигідну ціну і якщо Росія при цьому не поставить жодних політичних умов Молдові.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies