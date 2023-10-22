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Через атаки росіян на Донеччині загинули двоє жителів

Ще троє отримали поранення.

Через атаки росіян на Донеччині загинули двоє жителів
Фото: Донецька обласна прокуратура

Російська армія нині атакувала декілька населених пунктів Донеччини. Є жертви.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Так, зранку 22 жовтня окупаційні війська обстріляли с. Калинівка Бахмутського району. Від отриманих травм на своєму обійсті загинув 58-річний житель.

Крім того, постраждало від російського мінометного обстрілу село Васюківка Бахмутського району. Від прямого влучання снаряду в легковий автомобіль помер 61-річний чоловік.

У селі Нетайлове Покровського району від обстрілу отримав поранення 19-річний юнак, а в Торецьку від обстрілу отримали контузії 59-річна жінка та чоловік віком 60 років. 

Вибухи пошкодили приватні домоволодіння, багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди та автомобілі.

Фото: Донецька обласна прокуратура

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

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Нагадаємо, напередодні окупанти масовано обстріляли Авдіївку та Констянтинівку на Донеччині.

Бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Олександр Тарнавський повідомив, що росіяни активізувалися в регіоні, але зазнають величезних втрат.

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