Росія вкотре завдала ударів по Херсонщині: пошкоджено школу та церкву

Близько 10:30 ворог випустив 4 авіабомби по населеному пункту Херсонщини.

Вночі окупанти завдали ударів по Станіславу Херсонської області. Внаслідок ударів пошкоджено понад 30 житлових будинків, церква та школа. Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.

"Вночі окупанти вдарили по Станіславу. Пошкоджені більш як 30 житлових будинків. Також є руйнування ліцею, магазинів, церкви, будівлі комунального підприємства. Є влучання по лінії електропередач та газогону", – повідомив Прокудін.

Фото: Прокудін Олександр

Наразі власникам пошкоджених будинків видаються ремкомплекти та триває відновлення електрики.

Крім цього, в неділю близько 10:30 ворог випустив 4 КАБ по населеному пункту Херсонського району. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російська армія у неділю вранці атакувала Куп'янськ Харківської області. Тяжкі поранення отримали троє осіб, серед них двоє дітей.