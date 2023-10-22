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У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці

Підозрюваного затримали.

У Києві на блокпосту збили військового: він загинув на місці
Фото: Наполіція

Сьогодні вночі на блокпосту на в'їзді до Києва водій автомобіля «Хонда» скоїв наїзд на військового. Від отриманих травм потерпілий помер. Розпочато кримінальне провадження, – повідомляє Нацполіція.

За попередніми даними, водій, керуючи автомобілем «Хонда», рухався в напрямку Броварського проспекту через туман попереду він побачив вантажний автомобіль та здійснив різке гальмування. 

"У подальшому не впорався з керуванням та виїхав у крайню праву смугу для руху, де здійснив наїзд на військовослужбовця, 1976 року народження, якій ніс службу на блокпосту. Від отриманих травм потерпілий помер на місці події", – йдеться у повідомленні Відділу комунікації поліції.

Слідчі затримали водія у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Прилад Драгер показав, що на момент вчинення автопригоди водій, 1978 року народження, перебував у тверезому стані. 

Фото: Нацполіція

За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. 

Триває досудове розслідування. 

Нагадаємо, у Києві водій під час комендантської години збив військових та протаранив авто з іще одним військовослужбовцем. Зловмисникові повідомили про підозру.

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