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Російська армія обстріляла Кривий Ріг, загинув чоловік

Ще одна жінка отримала поранення.

Російська армія обстріляла Кривий Ріг, загинув чоловік
Фото: Еспресо

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу у Дніпропетровській області. 

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Щирі співчуття рідним”, - написав Лисак.

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Він додав, що жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона перебуває в лікарні у важкому стані. 

Внаслідок удару сталась пожежа, яку рятувальники вже ліквідували. 

Наразі уточнюються всі наслідки удару.

Нагадаємо, у п'ятницю окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.

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