Російська армія обстріляла Кривий Ріг, загинув чоловік

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу у Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог поцілив ракетою по дачному кооперативу в Кривому Розі. Загинув 60-річний чоловік. Щирі співчуття рідним”, - написав Лисак.

Він додав, що жінка 57 років отримала осколкові поранення. Вона перебуває в лікарні у важкому стані.

Внаслідок удару сталась пожежа, яку рятувальники вже ліквідували.

Наразі уточнюються всі наслідки удару.

Нагадаємо, у п'ятницю окупанти обстріляли з важкої артилерії Нікопольський район Дніпропетровської області.