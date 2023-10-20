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На Одещині почали вивозити склад дусту, який загрожував екосистемі

Цей дуст зібрали з затонулого біля берегів Одещини судна.

На Одещині почали вивозити склад дусту, який загрожував екосистемі
Фото: Укрінформ

У Одеській області почалося вивезення складу зберігання дусту. Він знаходився тут з 1979 року та загрожував екосистемі.

Про це повідомляє Укрінформ.

Директорка Департаменту екології та природних ресурсів Одеської ОВА Ірина Шатохіна розповіла, що на складі знаходиться 147 тонн дусту, який зібрали з затонулого біля берегів Одещини судна.

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Шатохіна зауважила, що сховище несло загрозу для екосистеми регіону, особливо під час війни. При влучанні в нього російської ракети могло статися забруднення ґрунтів та водних ресурсів. 

Люди, які проживають поряд із могильником, скаржились, що від сховища поширювався неприємний запах, хімікати проникали у ґрунт, а отруєні стічні води текли у Хаджибейський лиман.

Роботи з утилізації дусту коштували обласному бюджету 13,04 млн гривень. Його утилізують шляхом спалення.

Нагадаємо, до Києва приїхала голова Мінекології Німеччини для обговорення екологічного аспекту відновлення України. Серед іншого, вона обговорить із колегами збитки, які війна завдає екології.

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