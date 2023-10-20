На Таврійському напрямку Сили оборони знищили понад 1050 росіян

Сили оброни на Таврійському напрямку знищили понад 1050 росіян та дві сотні одиниць ворожої техніки. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський.

"Загалом, ворог завдав 1 ракетного та 18 авіаційних ударів, провів 43 бойових зіткнення, окрім того здійснив 859 артобстрілів. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1500 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 1051 особу. 2 окупанти потрапили в полон" – повідомив командувач.

Також, Сили оборони знищили 143 одиниці військової техніки противника.

"Зокрема, 31 танк, 74 ББМ, 6 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 18 БпЛА та 10 одиниць автомобільної техніки. Також знищено склад боєприпасів ворога. Ще 63 одиниці ОВТ окупантів пошкоджено, зокрема, 20 танків", – додав Тарнавський.

Упродовж доби на фронті відбулось 77 бойових зіткнень. Українські бійці відбили майже 23 атаки росіян на Куп’янському напрямку і ще 20 - на Авдіївському. Також вороги намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області, але успіху не мали.