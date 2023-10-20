​Українські хакери разом із СБУ "зламали" 30-мільйонну базу даних клієнтів "Альфа-банку", - джерела LB.ua

Українські хакери разом із СБУ "зламали" 30-мільйонну базу даних клієнтів «Альфа-банку».

Про це повідомили джерела LB.ua в Службі безпеки.

"Злив" у мережу багатомільйонної бази даних - ще одне свідчення величезних "дірок" в системах безпеки російських банків.

Пранкери додзвонилися до власника банку Михайла Фрідмана, щоб повідомити йому "благу звістку" про злам. А заодно запитати, чи не хоче він виступити проти війни в Україні.

Олігарх чомусь був не в гуморі і після недовгої розмови кинув слухавку.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські мільярдери Михайло Фрідман і Петро Авен готові продати свої частки вр "Альфа-Банку", щоб вийти з-під санкцій Заходу,

До цього хакери зламали російську базу даних "Діти Донбасу" й установили колаборантів, причетних до викрадення дітей із Маріуполя.