Росіяни посилюють контроль українців на тимчасово окупованих територіях

На тимчасово окупованих територіях ворог планує посилити контрдиверсійні заходи. За інформацією національного спротиву, росіяни перекидають додаткові сили росгвардії для проведення комплексних заходів з перевірки місцевого населення.

"Під час масштабних рейдів планується раз на два місяці встановлювати блок-пости й збільшити кількість патрулів у населених пунктах ТОТ. Також ворог планує посилити контроль за месенджерами мешканців ТОТ й дослідити протестні настрої серед місцевих", – повідомляють у спротиві.

Все це відбувається в межах старту підготовки до виборів Путіна, які мають відбутися у 2024 році.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях півдня ворог здійснює мобілізацію місцевих до лав своєї армії. Раніше окупанти створили так звані «федеральні комісаріати» на ТОТ Херсонської та Запорізької областей.