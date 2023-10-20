Біля північних кордонів України розгорнуто близько 19 тисяч військових РФ, – Наєв

Вони ведуть розвідку і завдають обстрілів з території Брянської, Курської та Бєлгородської областей.

Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Для виконання своїх завдань РФ розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб.

Про це командувач оперативно-стратегічного угруповання військ “Північ” генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів в інтерв’ю Укрінформу.

“Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Підрозділи противника ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, застосовують авіацію та БпЛА-камікадзе, завдають ракетних ударів балістичними та крилатими ракетами. Окрім військових об’єктів, Росія намагається знищити енергетичну, транспортну та промислову інфраструктуру, завдає цинічних ударів по житлових масивах, медичних та освітніх закладах, торговельних центрах, складах з гуманітарними вантажами. Для виконання зазначених завдань Росія розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тис. осіб. На озброєнні підрозділів перебувають танки, бойові броньовані машини, артилерійські та реактивні системи, засоби ППО та оперативно-тактичні ракетні комплекси», – повідомив Наєв.

Він зауважив, що Сили та засоби угрупувань військ Північної операційної зони продовжують ведення стабілізаційної операції у визначених районах, обстановка тут залишається стабільною та контрольованою. Але зберігається загроза застосування противником диверсійно-розвідувальних груп з боку Росії на державному кордоні Чернігівської та Сумської областей.

Наєв запевнив, що командування постійно аналізує ситуацію та вживає відповідних заходів. Так, у взаємодії з Повітряними силами ЗСУ здійснюється прикриття військ та критичних об’єктів інфраструктури від авіаційних та ракетних ударів противника.

Також триває переозброєння військ на більш сучасні зразки іноземного виробництва, зокрема це стосується і засобів ППО.

У прикордонних районах підготовлені та постійно вдосконалюються фортифікаційні споруди.

Триває нарощення системи мінно-вибухових та невибухових загороджень і у глибині оборони.

“Наразі ознак формування ударних угруповань військ противника не помічено. Ситуацію постійно моніторимо та відслідковуємо”, – наголосив Наєв.

Зазначимо, раніше Наєв повідомив, що щільність мінних загороджень на півночі України з червня минулого року збільшили в 16 разів. Крім того, продовжується нарощення інженерних загороджень.

Минулого тижня генерал Наєв повідомив, що вночі на Сумщині тероборона виявила диверсійну групу росіян. Диверсанти рухались у напрямку одного з обʼєктів цивільної критичної інфраструктури. По ним відпрацювали артилерія та міномети.