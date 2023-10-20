Інвестиції США в оборону України гарантують безпеку для Європи і світу, – Зеленський

Володимир Зеленський подякував президенту США Джо Байдену за підтримку України та зазначив, що інвестиції Сполучених Штатів в оборону України гарантують довготривалу безпеку для Європи та світу.

Про це глава держави написав у мережі Х.

"Я вдячний Джозефу Байдену за його потужну промову. Разом ми не дозволимо ненависті знищити свободу, а терористам – демократію. Україна вдячна США за підтримку та непохитну віру в те, що гуманізм, свобода, незалежність і міжнародний порядок, ґрунтований на правилах, мають завжди перемагати", – йдеться у повідомленні.

I thank @POTUS Joe Biden for his powerful address. Together, we will not allow hatred destroy freedom, and we will not let terrorists destroy democracy.



Ukraine is grateful for all the U.S. support and its unfaltering belief that humanism, freedom, independence, and rules-based… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 20, 2023

Президент України підкреслив, що спільна мета України і США – захистити вільний спосіб життя для "всіх наших народів". За словами Зеленського, країни, які протистоять агресії та тероризму, розраховують на лідерство Америки в збереженні спільної свободи.

"Непохитна двопартійна підтримка України в Сполучених Штатах дуже надихає всіх наших воїнів і весь наш народ. Інвестиція США в оборону України гарантує довгострокову безпеку для всієї Європи та світу", − наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у зверненні до нації президент США Джо Байден заявив, що напади ХАМАС на Ізраїль та вторгнення РФ в Україну представляють різні загрози, але мають спільні мотиви – вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію. За словами Байдена, конфлікти можуть здаватися далекими та незначними для США, але забезпечення успіху Ізраїлю та України життєво важливе для національної безпеки Америки.

Також Джо Байден переконаний, що Конгрес США має зробити все можливе, щоб продовжити постачання зброї в Україну без перерв.