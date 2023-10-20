Головне за ніч та ранок п’ятниці, 20 жовтня: бої за Авдіївку, 55 знищених ворожих танків та 120 бронемашин, звернення Байдена

На аеродромах окупованих Бердянська та Луганська 17 жовтня було загалом вражено 14 російських військових гелікоптерів та засоби ППО, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Британці зазначають, що масштаби збитків наразі не підтверджені, однак ймовірно, що у Бердянську знищили 9 гелікоптерів, а у Луганську − 5. “Оскільки безпосередня авіаційна підтримка Росії на сьогодні вкрай слабка, російські оборонні лінії все більше покладаються на підтримку гелікоптерів перед українським наступом”, − зазначили у міністерстві.

Бердянськ використовувався як основна передова оперативна база на південній осі, яка забезпечувала як матеріально-технічне забезпечення, так і наступальну й оборонну спроможність. У разі підтвердження втрати вплинуть на здатність Росії як захищатися, так і вести подальший наступ на цьому напрямку.

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Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 12 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

У зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Авіація сил оборони завдала удару по пункту управління, 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також нашими захисниками знищено 4 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 важкі вогнеметні системи залпового вогню ТОС-1А “Солнцепек” та 13 артилерійських засобів противника.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 20 жовтня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що з початку повномасштабного вторгнення по 20 жовтня 2023 року армія ворога втратила у війні проти України близько 292 060 осіб. За минулу добу окупанти втратили 1 380 військових, 55 танків, 120 бойових броньованих машин, 29 артилерійських систем та купу іншої техніки.

Про інші втрати противника – в новині.

Президент США Джо Байден вважає, що напади ХАМАС на Ізраїль та вторгнення РФ в Україну представляють різні загрози, але мають спільні мотиви. Про це американський лідер заявив у своєму зверненні.

"Хамас і Путін представляють різні загрози, але вони мають спільне: вони обидва хочуть повністю знищити сусідню демократію", – заявив американський президент.

На думку Байдена, конфлікти можуть здаватися далекими та незначними для Америки. Але забезпечення успіху Ізраїлю та України життєво важливе для національної безпеки Америки.

"Історія навчила нас тому, що коли терористи не платять ціну за свій терор, коли диктатори не платять ціну за свою агресію, вони викликають ще більший хаос, смерть і руйнування", – наголосив президент США.

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