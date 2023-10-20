Росіяни обстріляли протягом доби три райони Харківщини, є поранені

Протягом минулої доби, 19 жовтня, ворог з артилерії, мінометів, ракетного та іншого озброєння обстрілював населені пункти Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Унаслідок обстрілів Вовчанська Чугуївського району пошкоджений будинок дитячої та юнацької творчості та 4 житлові будинки. Зазнали поранення чоловіки 57 та 69 років. У селі Підлиман Ізюмського району зафіксовано влучання ворожої ракети на території приватного подвір'я. Пошкоджені сарай та дах будинку.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ "Ураган" села Піски-Радьківські Ізюмського району пошкоджені 2 приватні будинки та господарчі споруди.

Близько опівночі ворог завдав ракетного удару по селищу Куп'янськ-Вузловий Куп'янського району. Зафіксовано влучання в землю. Пошкоджено навколишні крамниці, постраждалих немає.

У Харкові цивільний чоловік 42 років, збираючи в місті металобрухт, наступив на невідомий вибухонебезпечний предмет та отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС обстежили більше 12 га території та знешкодили 95 вибухонебезпечних предметів.

На Куп'янському напрямку наші військові відбили 30 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Окупанти зазнають втрат та не мають просування.

Нагадаємо, 19 жовтня о 12:15 росіяни обстріляли приватний сектор Вовчанська. Атака спричинила пожежу і руйнування на приватному подвір’ї. Горів гараж, дві господарчі будівлі та автомобіль. Поранення отримали двоє осіб. Вогонь вдалося загасити за три години.