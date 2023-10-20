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Учора росіяни 97 разів обстріляли Херсонщину та поранили сімох людей

Є влучання у будинки, будівлю гімназії та адмінбудівлі.

Учора росіяни 97 разів обстріляли Херсонщину та поранили сімох людей
Ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

За минулу добу противник здійснив 97 обстрілів території Херсонської області, випустивши 461 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. На Херсон ворог направив 36 снарядів.

Про це повідомляє у Telegram голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, адмінбудівлю та навчальний заклад у Бериславі, адмінбудівлю у Херсоні. Через російську агресію 7 людей дістали поранення.

Сьогодні близько 04:00 армія РФ вдарила з авіації по двох населених пунктах Херсонщини. По Зміївці ворог випустив 4 авіабомби. Ще дві КАБ поцілили по Новобериславу. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

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Нагадаємо, за добу 18 жовтня російські війська здійснили 105 обстрілів Херсонщини, випустивши 580 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди. Через російську агресію дві людини загинули, ще четверо дістали поранення.

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