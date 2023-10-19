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Залужний відвідав Авдіївський та Куп'янський напрямки

"На війні немає простих ділянок фронту. Є тільки ті, де складніше. Зараз - це Авдіївка", - зазначив Головнокомандувач.

Залужний відвідав Авдіївський та Куп'янський напрямки
Валерій Залужний
Фото: скриншот відео

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний відвідав Авдіївський та Куп'янський напрямки.

Про це йдеться в дописі Залужного на його сторінках у соцмережах.

За його словами, "на війні немає простих ділянок фронту", а "є тільки ті, де складніше". 

"Зараз - це Авдіївка. Тут противник не полишає спроб прорвати нашу оборону та оточити місто. Ворог активно застосовує штурмові підрозділи, кидає велику кількість бронетехніки, використовуючи авіацію та артилерію", - повідомив генерал.

Він зазначив, що українські бійці, попри все, продовжують героїчно відбивати атаки, знищуючи живу силу та техніку противника.

Головком повідомив, що із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили "послідовність кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів". 

Також провели роботу на Купʼянському напрямку, де окупанти продовжують наступальні дії. 

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Нагадаємо, Генштаб ЗСУ повідомив нині у вечірньому зведенні, що упродовж доби на Куп’янському напрямку українські воїни відбили більш ніж 10 атак росіян у районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області та ще близько 10 атак в районі Надії Луганської області. 

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів: Авдіївка, Новокалинове, Степове, Сєверне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак ворога.

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