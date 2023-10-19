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Зеленський обговорив з Гутеррешем роботу альтернативного "зернового коридору", воєнну зиму та формулу миру

Президент провів телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррешем.

Зеленський обговорив з Гутеррешем роботу альтернативного "зернового коридору", воєнну зиму та формулу миру
Фото: ОПУ

Глава держави подякував за зусилля команди Управління ООН з координації гуманітарних справ (УКГС) в Україні, яка підготувала, зокрема, план реагування упродовж осінньо-зимового періоду на 435 млн доларів.

Про це повідомляє сайт президента України.

Зеленський відзначив активну участь ООН в імплементації Української формули миру, а також готовність надіслати представника Організації на наступну зустріч на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів держав.

"Ми провели успішну зустріч радників у Джидді. Дуже важливо, щоб наступний захід був не менш успішним і дав конкретні результати. Для цього потрібно зберігати підтримку країн Глобального Півдня. Ми дуже розраховуємо на вас у цьому", – сказав президент.

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Зеленський поінформував генсека ООН про особливості функціонування альтернативного "зернового коридору" в Чорному морі. Володимир Зеленський також відзначив важливість продовження української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine та запросив Гутерріша на її другий саміт. Співрозмовники обговорили ситуацію на Близькому Сході та необхідні гуманітарні зусилля для допомоги цивільному населенню.

Раніше повідомлялося, що Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН) виділить 123 млн доларів для адресної допомоги у зимовий період постраждалим внаслідок війни в Україні.

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив із Генсекретарем ООН Антоніу Гутеррешем "зернову угоду" напередодні 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

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