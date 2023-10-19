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Збито вже п’ятий за 10 днів ворожий штурмовик Су-25, – Тарнавський

Його збили на Донеччині. 

Збито вже п’ятий за 10 днів ворожий штурмовик Су-25, – Тарнавський
Ілюстративне фото: Су-25
Фото: ДПСУ

Українські військові за 10 днів збили вже п’ятий ворожий штурмовик Су-25.

Про це повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський.

“Збито вже пятий за 10 днів ворожий штурмовик Су-25, знову на Донеччині. Маємо частковий успіх південно-західніше Вербового, що на Запоріжжі”, - йдеться в повідомленні. 

Також генерал повідомив, що протягом минулої доби ворог завдав 2 ракетних, 29 авіаційних ударів, провів 34 бойових зіткнення та здійснив 930 артилерійських обстрілів.

У Токмаку Запорізької області, використовуючи цивільних в якості живого щита, російські терористи масово розселяються в багатоповерхових будинках, у квартирах, де проживає місцеве населення.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1434 вогневих завдання. 

Загальні втрати ворога склали 322 особи. Знищено 43 одиниці військової техніки противника. Зокрема, 3 танки, 3 ББМ, 12 артилерійських систем, дві РСЗВ, один літак, 13 БпЛА, 5 одиниць автомобільної та 2 – спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що Сили оборони Україи, вірогідно, просунулися на окупованому лівому березі Херсонщини.

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