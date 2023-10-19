ЗСУ, вірогідно, просунулися на окупованому лівому березі Херсонщини, – ISW

Росіяни стурбовані можливою підготовкою Силами оборони України плацдарму для масштабної операції на Херсонському напрямку.

Американський Інститут вивчення війни у своєму звіті зазначає, що Сили оборони Україи, вірогідно, просунулися на окупованому лівому березі Херсонщини.

Зокрема, Інститут посилається на російських “воєнкорів”, які скарждаться, що ЗСУ десантувалися на лівий східний берег і прорвали там російську оборону.

Вірогідно, українські сили змогли просунутися на північ від Піщанівки.

Варто зауважити, що ввечері 18 жовтня Генштаб ЗСУ у своєму звіті згадав про Піщанівку: “на Херсонському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Новоберислава, Козацького, Ольгівки, Придніпровського та Піщанівки Херсонської області”. Таким чином, можна зробити висновок, що українські військові дійсно просунулися до Піщанівки, що на лівому березі Херсонщини.

Крім того, аналітики Інституту зазначають, що російські окупанти стурбовані можливістю масштабнішої української операції на Херсонщині. Адже за останні місяці велику кількість підрозділів окупанти перекинули на Запорізький напрямок, ослабивши цей фланг.

Нагадаємо, сьогодні вранці Генштаб ЗСУ повідомив, що в зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилам противника.