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У Запоріжжі слідчий та прокурор переклали вину за напад на поліцейських на смертельно хворого чоловіка

Обвинувачений невдовзі помер у лікарні, а справжній винуватець уникнув відповідальності.

У Запоріжжі слідчий та прокурор переклали вину за напад на поліцейських на смертельно хворого чоловіка

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру слідчому правоохоронного органу та прокурору Запорізької місцевої прокуратури, які змінили особу фігуранта кримінального провадження та свідомо переклали відповідальність за організацію хуліганського нападу на поліцейських на смертельно хворого чоловіка.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Кілька років тому на одному із постів Запоріжжя група молодиків відкрила стрільбу у бік поліцейського патруля. Хуліганів затримали. Було розпочато кримінальне провадження за кількома статтями Кримінального Кодексу.

"Курував розслідування старший прокурор Запорізької міської прокуратури. Проте під час його перебування у відпустці справу «забрав» фігурант – інший прокурор, який виконував його обов’язки. За змовою зі слідчим вони змінили раніше повідомлену винуватцю підозру на завідомо невинну особу. Чоловік на момент вчинення правопорушення перебував при смерті у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Оборудку спільники "оформили" у суді за один день, і винуватець хуліганського нападу уникнув відповідальності, оскільки чоловік, на якого переклали відповідальність, невдовзі помер у лікарні.

Після скасування незаконного рішення в апеляційній інстанції, обвинувальний акт судом повернений прокурору, а справжньому винуватцю знов повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Прокурору та слідчому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 372 КК України.

Триває досудове слідство.

Нагадаємо, в Миколаєві правоохоронець продавав ритуальній службі інформацію про померлих.

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