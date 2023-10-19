Уночі росіяни обстрілювали Дніпропетровщину, є пошкодження

На територію Нікопольського району прилетіли майже три десятки артилерійських снарядів.

Уночі окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, здійснили ракетну атаку по Павлограду. Є руйнування на інфраструктурному об'єкті.

Про це повідомив у Telegram Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Пізно ввечері ворог ударив по Павлограду. У результаті ракетної атаки є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Люди неушкоджені. Вночі агресор продовжив бити по Нікопольщині. Двічі влучив по Марганецькій громаді та ще раз - по Мирівській. Загалом на територію району прилетіли майже три десятки артилерійських снарядів. Якої шкоди вони завдали - з'ясовують рятувальники. Триває обстеження ураженої місцевості. Минуло без загиблих і постраждалих", - написав він.

За даними обладміністрації, бійці Повітряного командування "Схід" збили над Криворізьким районом ракету.

"Під ранок військові з ПК "Схід" збили над Криворізьким районом ракету. Дякую захисникам, що цілодобово "тримають" небо", - додав Лисак.

Нагадаємо, в ніч на 18 жовтня російські війська завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один із ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Наразі відомо про 5 загиблих та 5 поранених внаслідок чергового російського злочину.