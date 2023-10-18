На Дніпропетровщині затримали ворожого агента, який раніше працював на вже ліквідованого “воєнкора” Татарського, – СБУ

Служба безпеки України заявила про затримання на Дніпропетровщині зрадника, який працював на кремлівського «воєнкора» Владлена Татарського.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“Контррозвідка Служби безпеки провела на Дніпропетровщині багатоходову спецоперацію, у результаті якої затримано ще одного агента головного управління генштабу ЗС РФ (відомого як ГРУ). Він збирав розвіддані про переміщення Сил оборони у напрямках східного та південного фронтів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначаєься, що з листопада 2022 року по квітень 2023 року всю отриману інформацію фігурант дистанційно надсилав своєму «зв’язковому» – російському «воєнкору» Владлену Татарському. У подальшому кремлівський пропагандист передавав її представникам воєнної розвідки РФ.

Після ліквідації ворожого блогера агент намагався «залягти на дно» і таким чином уникнути правосуддя. Втім, співробітники СБУ все одно вийшли на ворожого поплічника, встановили його місцезнаходження і затримали.

За даними слідства, агентом виявився мешканець одного із міст поблизу Дніпра. Ворожий інформатор має дві судимості та загальний тюремний «стаж» майже 8 років, який отримав за крадіжки, незаконне заволодіння транспортними засобами, хуліганство та нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

За наявними даними, Татарський дистанційно завербував його восени 2022 року і запропонував співпрацю.

У поле зору ворожого блогера зрадник потрапив через власні антиукраїнські коментарі, які публікував на одному з прокремлівських Телеграм-каналів, пов’язаних з російським ГРУ.

Для збору розвідданих фігурант регулярно об’їжджав околиці Дніпра та приховано фіксував маршрути руху підрозділів ЗСУ. Після кожного «сеансу» зв’язку з агресором він ретельно видаляв усі відправлені повідомлення.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено комп’ютерну техніку та мобільні телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, на початку квітня цього року в Санкт-Петербурзі стався вибух у кафе, що належить Пригожину: загинув пропагандист Татарський. У кав’ярні збирався дискусійний клуб “Кібер Z фронт”.