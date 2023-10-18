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Минулої доби росіяни 70 разів обстріляли Херсонщину. Шестеро людей дістали поранння

Окупанти поцілили у житлові квартали , будівлю навчального закладу, підприємство залізничного транспорту, територію парку та набережної у Херсоні.

Минулої доби росіяни 70 разів обстріляли Херсонщину. Шестеро людей дістали поранння
Херсонщина, обстріл (архівне фото)
Фото: Олександр Прокудін

За минулу добу російські війська здійснили 70 обстрілів Херсонщини, випустивши 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БМП, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 16 снарядів.

Про ц повідомив Олександр Прокудін у Telegram.

Він уточнив, що російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлю навчального закладу, підприємство залізничного транспорту, територію парку та набережної у Херсоні.

Шестеро людей дістали поранення.

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Нагадаємо, впродовж доби 16 жовтня ворог здійснив 32 обстріли Херсонської області. Росіяни випустили 158 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА. Згідно з повідомленням, ворог поцілив у житлові квартали населених пунктів області та медичний заклад у Бериславі. Жертв та постраждалих серед цивільного населення не було.

Повідомлялося, росіяни атакували Херсонщину з п’яти літаків Су і випустили 9 керованих авіабомб по чотирьох населених пунктах Бериславського району.

15 жовтня росіяни здійснили 97 обстрілів Херсонщини і поцілили у житлові квартали населених пунктів, будівлю навчального закладу у Бериславському районі, підприємство у Херсонському районі та підприємство у Херсоні. Одна людина отримала поранення.

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