Україні вдалося повернути ще одну дитину, - Лубінець

Хлопчик вже може обійняти своїх рідних.

Ще одна українська дитина повернулася до України.

Про це повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він додав, що хлопчик вже може обійняти своїх рідних.

“Працюємо в межах реалізації плану дій Bring Kids Back UA, ініційованого Президентом України Володимиром Зеленським”, - написав Лубінець.

Уповноважений Верховної ради з прав людини наголосив, що невдовзі очікує позитивних результатів.

Як раніше повідомлялось, ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію.

Нагадаємо, раніше Україна повернула чотирьох дітей, котрих раніше незаконно депортувала Росія. Це троє хлопчиків віком три, шість і дев'ять років, а також 17-річна дівчина.