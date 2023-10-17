Бюро економічної безпеки підозрює низку львівських ресторанів в ухиленні від сплати податків

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) підозрюють львівський “холдинг, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок”, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомила пресслужба БЕБ.

“Співробітники Бюро економічної безпеки встановили, що біля 2000 співробітників закладів, що входять до холдингу, отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці наголосили, що для виплати зарплати співробітники оформлювали дублікат до картки для виплат заробітної плати. Цей дублікат вони передавали до відділу кадрів.

В БЕБ зазначили, що потім представник холдингу “зараховував другу частину заробітної плати кожному співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу “власне поповнення рахунку”.

Таким чином, “тіньова заробітна плата” надходила на картки для виплат.

На думку правоохоронців, таким чином компанія ухилялась від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску та ПДФО.

“Попередньо збитки завдані державному бюджету складають понад 50 млн гривень”, - наголосили в Бюро, і додали, що за даним фактом відкрито кримінальне провадження ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212-1 КК України.

Також детективи БЕБ розслідували, що заклади отримували оплату від клієнтів готівкою, без РРО, а кошти передавали до головного офісу у Львові.

Під час обшуку співробітники БЕБ виявили службову документацію, яка, на їх думку, свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки.

Фото: Пресслужба БЕБ

Фото: Пресслужба БЕБ

В свою чергу, співвласник ресторанної компанії iFest (Криївка, Реберня, П’яна вишня, Львівська майстерня шоколаду тощо) Юрій Назарук відкинув звиннувачення БЕБ.

Раніше повідомлялось, що детективи Територіального управління БЕБ у Києві з початку місяця припинили діяльність ще 71 підпільного грального закладу у столиці.