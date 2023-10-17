Уряд виділив 180 мільйонів на держдопомогу звільненим з російського полону

Також допомога передбачена тим, хто досі перебуває у полоні.

На засіданні Кабінету міністрів у вівторок уряд виділив з резервного фонду держбюджету 180,1 мільйона гривень на допомогу звільненим з полону та сімʼям тих, хто досі перебуває в полоні.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Документом передбачено 129,2 мільйона гривень на надання щорічної державної грошової допомоги родинам політв’язнів, цивільних заручників і військовополонених. Вона виплачується у розмірі 100 тисяч гривень за кожен рік перебування таких осіб у місцях несвободи", – йдеться у повідомленні.

50,9 мільйона гривень будуть спрямовані на виплату по 100 тисяч гривень одноразової державної грошової допомоги звільненим із російського полону.

Кошти на банківські рахунки зазначених осіб перераховуватиме Мінреінтеграції.

Уряд виділив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації 3,1 млрд грн для закупівлі військової техніки та обладнання.