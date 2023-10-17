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The Washington Post: Сили оборони України могли вперше застосувати американські ракети ATACMS

Мова йде про атаку на російську авіацію на аеродромах у Бердянську та Луганську.

The Washington Post: Сили оборони України могли вперше застосувати американські ракети ATACMS
Запуск ракети ATACMS з ПУ M270 MLRS
Фото: Wiki/US Army

Сили оброни України могли вперше застосувати американські ракети ATACMS по російських військах, атакуючи російську авіацію на аеродромах у Бердянську та Луганську. Про це пише The Washington Post.

Видання заявляє, нібито останніми днями американські ракети були таємно розміщені в Україні. Офіційно про передання Україні таких ракет не повідомлялося.

"Невелика кількість ракет була таємно відправлена в Україну останніми днями для посилення здатності Києва завдавати дальніх ударів по російських силах під час важливого етапу контрнаступу", – йдеться у матеріалі.

Видання зазначає, що модифікація ракет ATACMS, яку отримала Україна, має дальність до близько 160 кілометрів.

"Рішення США надіслати ATACMS готувалося давно. Україна неодноразово заявляла, що ракети є важливими для її військового плану і дають необхідну дальність для ураження цілей за лінією фронту", — ідеться у матеріалі WP.

Сьогодні Сили спецоперацій повідомили про успішне ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську. Окупанти понесли значні втрати у техніці та живій силі.

Натомість, речник Сил спеціальних операцій ЗСУ Олександр Кіндратенко у коментарі "Суспільному" не зміг ні підтвердити, ні спростувати інформацію про застосування ATACMS на полі бою. 

Нагадаємо, у вересні президент США Джо Байден вирішив надати Україну американські ракети великої дальності ATACMS з касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою.

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