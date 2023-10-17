15 років тюрми отримав агент ФСБ, який шпигував за ЗСУ під Бахмутом

Російська спецслужба обіцяла поплічнику "зарплату" 15 тис. грн. Однак цих грошей він так і не отримав.

Реальний термін ув’язнення отримав ще один агент ФСБ Росії, який "зливав" ворогу локації бойових позицій Сил оборони на Донеччині. Серед основних його завдань була передача окупантам координат опорних пунктів та вогневих точок Збройних сил України в районі Бахмута.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що росіяни використовували розвіддані свого агента для здійснення масованих ударів по місту та його околицях із застосуванням ствольної артилерії, мінометів і реактивних систем залпового вогню.

Також така інформація була потрібна окупантам для планування власних бойових операцій, спрямованих на штурм та захоплення Бахмута. ФСБ також задіяла свого агента для пошуку "однодумців" та їх подальшого вербування у Слов’янську та Краматорську. Російська спецслужба обіцяла поплічнику "зарплату" 15 тис. грн. Однак цих грошей він так і не отримав.

Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті спецоперації в Бахмуті у серпні 2022 року. За матеріалами української спецслужби суд призначив йому 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Засуджений - місцевий житель. Спілкувався з "кураторами" він в анонімних чатах та месенджерах, де підписував себе як "Седой" або "Ступянский". Під час обшуків у нього знайшли мобільний телефон, який він застосовував для прихованого листування з ФСБ.

Нагадаємо, в червні СБУ затримала на Донеччині агента ФСБ, який “наводив” ворожі ракети на позиції ЗСУ під Бахмутом.