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​СБУ ліквідувала ще чотири "схеми ухилянтів". Одна з них – одруження на особах з інвалідністю

Спецслужбі вдалося запобігти нелегальному переправленню до країн ЄС більше 100 потенційних призовників.

​СБУ ліквідувала ще чотири "схеми ухилянтів". Одна з них – одруження на особах з інвалідністю
Фото: СБУ

Служба безпеки заблокувала ще чотири схеми ухилення від мобілізації, які діяли в Одеській, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організатори цих схем пропонували військовозобов’язаним за гроші уникнути призову та виїхати за межі України на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Такі "послуги" оцінювали від 3 до 12,5 тис. американських доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та способу втечі за кордон.

У СБУ повідомили, що завдяки оперативному реагуванню вдалося запобігти нелегальному переправленню до країн ЄС більше 100 потенційних призовників.

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Так, в Одесі було взято під варту місцевого ділка, який за гроші пропонував одруженим чоловікам уникнути мобілізації через оформлення їхнім дружинам фейкової інвалідності. У подальшому вони могли виїхати за кордон як супроводжуючі особи для своїх близьких.

Неодруженим допомагали зареєструвати фіктивний шлюб із жінками, які мали інвалідність, за терміновою процедурою. 

На Закарпатті затримано мешканця Берегівського району, який переправляв ухилянтів до сусідньої країни через прикордонну річку. До вартості "послуг" входили рятувальні жилети. "Пропускна здатність" такого каналу нелегальної міграції становила 5 осіб на тиждень.

В Івано-Франківській області затримано ще двох фігурантів. Один з них – посадовець місцевого військкомату, який разом зі спільником переправляв ухилянтів за кордон як водіїв міжнародних рейсів. Для цього зловмисники залучили знайомого підприємця-перевізника і вносили недостовірні відомості до системи "Шлях".

Крім того, на території області викрито двох лікарів-психіатрів, які за гроші "приписували" своїм клієнтам фіктивні важкі діагнози, пов’язані з розладом психічного здоров’я.

За всіма викритими фактами тривають розслідування.

Нагадаємо, днями в пункті пропуску "Солотвино" прикордонники Мукачівського загону викрили 45-річного чоловіка, який вдавав багатодітного батька. Щоб виїхати в Румунію, чоловік надав свідоцтва про народження трьох дітей. Згідно з документами, 16 вересня у нього народилася у Молдові двійня. Однак, пізніше чоловік сам зізнався, що придбав їх за $4000.

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