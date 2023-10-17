На Рівненщині дружина та донька посадовця військової частини незаконно отримували бойові доплати

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру двом військовослужбовицям з Рівненщини, які незаконно отримували грошове забезпечення та бойові доплати навіть, фактично не з’являючись на місце служби.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Жінки розпочали службу в одній з військових частин на початку повномасштабного вторгнення Росії. Одна з них обійняла посаду заступниці командира роти з морально-психологічного забезпечення, а її донька – оперативного чергового відділення підготовки даних штабу. Проте на роботу жінки виходили лише перші три місяці. Влітку 2022 року вони перестали з’являтися там, але продовжували отримувати виплати.

За документами молода жінка несла службу на україно-білоруському кордоні, за що отримувала близько 50 тис. грн доплати, а її мати нібито перебувала на Сході країни, і її виплата становила – 120 тис. грн на місяць. До викриття правоохоронцями загалом їм було незаконно нараховано майже 2 млн грн.

"При цьому жінки зухвало продовжували публічне життя у місті, зокрема відвідували фітнес та СПА центри, де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що вони мають перебувати на службі. У цій військовій частині посаду заступника командира займає батько чергової та колишній чоловік заступниці командира роти. За оперативною інформацією, експодружжя продовжує проживати разом, а розлучення було оформлено фіктивно для просування по службі та уникнення конфлікту інтересів", - зазначили в ДБР.

Жінки підозрюються у самовільному залишенні військової частини військовослужбовцем, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 407 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомило про підозру керівнику Івано-Франківського ТЦК, який фіктивно зарахував на військову службу футболістів та родичів міських чиновників.