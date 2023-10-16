Повідомлено про підозру керівнику ТЦК, який фіктивно зарахував на військову службу футболістів та родичів міських чиновників

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у справі фіктивного зарахування на військову службу футболістів прикарпатського професійного клубу.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що підозру отримав командир роти охорони Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки.

У серпні цього року ДБР спільно з ДСР Нацполіції викрило схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони ТЦК та СП родичів керівництва міста та футболістів місцевого професійного клубу.

Як встановило слідство, командир зарахував на військову службу в роту охорони сімох осіб, які є гравцями та тренерами місцевої професійної футбольної команди. Усі вони служили лише на "папері" та не виконували жодних військових обов’язків.

"Ці особи «відслужили» загалом 1100 днів, отримавши від держави грошове та матеріальне забезпечення. Фіктивні військовослужбовці коштували бюджету майже 1,5 млн грн – це сума безпідставно виплачених їм коштів", - зазначили в ДБР.

Нагадаємо, у Києві голову ВЛК Подільського району підозрюють у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон. Слідство встановило, що вартість “послуги” становила від 3 до 4 тисяч доларів з людини.

23 срепня пресслужба Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції повідомила, що поліція провела обшуки у військкоматах та ВЛК і вилучила понад 10 тисяч медичних справ. Діям службовців та цивільних осіб, які стали псевдохворими або отримали псевдоінвалідність, буде надана правова кваліфікація.

17 серпня президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про звільнення керівників обласних військкоматів.