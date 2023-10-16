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​МЗС працює над поверненням в Україну H&M, IKEA та Zara, - Кулеба

Міністр зазначив, що повернення McDonald's - це сигнал інвесторам, що тут можна працювати.

​МЗС працює над поверненням в Україну H&M, IKEA та Zara, - Кулеба
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ працює над відновленням роботи міжнародних компаній, які призупинили свою діяльність в Україні після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це розповів голова МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Міністр зазначив, що ідеться про "всі базові бренди", зокрема IKEA, H&M та Zara.

"Чим більше тут працюватиме міжнародного бізнесу, тим більше впевненості в перемозі України це додаватиме, тим більше люди, які живуть в Україні, можуть отримувати якісні товари, послуги і їжу. Так, це теж наша робота", - сказав Кулеба.

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Він також згадав, що мережу закладів швидкого харчування McDonald's вдалось повернути в Україну після його телефонної розмови з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Кулеба наголосив, що повернення McDonald's - це сигнал інвесторам, що в Україні можна працювати.

Раніше повідомлялось, що H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні з листопада 2023 року. За даними ЗМІ, H&M Group відкриє деякі магазини в Україні наприкінці листопада – на початку грудня.

Нагадаємо, ще в серпні минулого року Кулеба закликав IKEA, яка з 24 лютого покинула шість українських заводів, повертатися в Україну.

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