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​Держсекретар США Блінкен у телефонній розмові запевнив Дмитра Кулебу в підтримці України

Під час розмови йшлося і про ситуацію в Ізраїлі.

​Держсекретар США Блінкен у телефонній розмові запевнив Дмитра Кулебу в підтримці України
Ентоні Блінкен і Дмитро Кулеба
Фото: twitter.com/SecBlinken

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це йдеться в дописі Кулеби в Х (екствітер).

Глава МЗС зазначив, що Сполучені Штати "як і раніше, зосереджені на наданні допомоги Україні у протидії російській агресії" та що "дипломатична, військова та фінансова підтримка триватиме". 

Також під час розмови йшлося про ситуацію в Ізраїлі.

"Ми обидва засудили напад Хамасу на Ізраїль, обговорили динаміку конфлікту та його наслідки для глобальної безпеки", - додав Кулеба.

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Нагадаємо, Білий дім готує для подання до Конгресу запит, який включає фінансування для безпеки кордонів Ізраїлю, України, Тайваню та США. 

Також призначена Конгресом двопартійна комісія заявила, що США мають підготуватись до можливих одночасних воєн з Росією та Китаєм. Для цього Штатам слід розширити свої звичайні збройні сили, зміцнити альянси та розширити програму модернізації ядерної зброї.

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