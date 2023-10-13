США повинні бути готові до одночасних воєн з Китаєм і Росією - звіт комісії Конгресу США

Комісія зазначила, що міжнародний порядок "перебуває під загрозою з боку авторитарних режимів Китаю та Росії".

США мають підготуватись до можливих одночасних воєн з Росією та Китаєм. Для цього США слід розширити свої звичайні збройні сили, зміцнити альянси та розширити програму модернізації ядерної зброї.

Про це заявила призначена Конгресом двопартійна комісія, повідомляє Reuters.

Анонімне джерело, залучене до підготовки звіту, відмовилось повідомити, чи показали будь-яку співпрацю Китаю та Росії у сфері ядерної зброї брифінги групи розвідників.

“Ми занепокоєні... між ними може існувати остаточна координація, яка приводить нас до цієї конструкції двох війн”, - сказало джерело.

Комісія наголосила, що США та їх союзники мають бути готові стримати та перемогти обох противників одночасно. Також вона зазначила, що міжнародний порядок "перебуває під загрозою з боку авторитарних режимів Китаю та Росії".

Автори звіту вважають, що китайська та російська загрози загостряться у 2027-2035 роках. Через це "рішення необхідно ухвалювати зараз, щоб нація була готова".

Також вони рекомендують до 2046 року повністю профінансувати 30-річну програму модернізації ядерної зброї США, яка в 2017 році оцінювалась в 400 млрд доларів.

Серед рекомендацій є і розміщення більшої кількості тактичної ядерної зброї в Азії та Європі та розробка планів розміщення деяких або всіх резервних ядерних боєголовок США. Крім того рекомендовано виробництво більшої кількості стратегічних бомбардувальників B-21 та нових атомних підводних човнів класу "Колумбія".

Раніше повідомлялось, що Білий дім готує для подання до Конгресу запит, який включає фінансування для безпеки кордонів Ізраїлю, України, Тайваню та США.